TOKİ açık artırma (konut ve iş yeri) ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ açık artırma canlı yayın bilgileri
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek açık artırma sürecinin ayrıntıları paylaşıldı. Peki, TOKİ açık artırma (konut ve iş yeri) ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ açık artırma canlı yayın bilgileri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Alıcılar konutlara, %25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerine ise %25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.