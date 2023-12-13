TOKİ açık artırma (konut ve iş yeri) ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ açık artırma canlı yayın bilgileri

TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek açık artırma sürecinin ayrıntıları paylaşıldı. Peki, TOKİ açık artırma (konut ve iş yeri) ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ açık artırma canlı yayın bilgileri...

TOKİ açık artırma (konut ve iş yeri) ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ açık artırma canlı yayın bilgileri - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar konutlara, %25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerine ise %25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.

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TOKİ açık artırma (konut ve iş yeri) ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ açık artırma canlı yayın bilgileri - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI YAYIN BİLGİLERİ  

Açık artırma, konutlar için 13 Aralık 2023 Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık 2023 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel Çukurambar ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri açık artırımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi YOUTUBE sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ açık artırma (konut ve iş yeri) ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ açık artırma canlı yayın bilgileri - 3

AÇIK ARTIRMA YAPILACAK İLLER

Alıcılar, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.


TOKİ açık artırma (konut ve iş yeri) ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ açık artırma canlı yayın bilgileri - 4

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeyle alınabilecek.

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