TOKİ açık artırma (konut ve iş yeri) ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ açık artırma canlı yayın bilgileri

TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Açık artırma, konutlar için 13 Aralık 2023 Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık 2023 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.



Açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel Çukurambar ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.



32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri açık artırımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi YOUTUBE sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



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