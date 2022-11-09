TOKİ CANLI KURA çekimleri başladı... Iğdır - Batman TOKİ CANLI çekiliş ekranı: TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 8 milyon vatandaş başvuru yaptı.



Bu başvuruların içerisinden 5 milyon 135 bin 324 vatandaşın başvurusu geçerli oldu.



Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Gaziantep'ten 166 bin 200, Bursa'dan 188 bin 748, Ankara'dan 232 bin 857 ve Konya’dan 160 bin 905 vatandaş başvuruda bulundu.



Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç ev sahibi olmak için başvuruda bulundu.



256 bin 248 engelli vatandaşın başvurduğu projeye, 505 bin 934 emekli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1.390 Kıbrıs ve Kore gazisi ile 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.