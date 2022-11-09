TOKİ CANLI KURA çekimleri başladı... Iğdır - Batman TOKİ CANLI çekiliş ekranı: TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular tamamlandı. Başvuruların sona ermesi ardından TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftası itibariyle başladı. İlk kuralar Şırnak ve Ardahan'da noter huzurunda ve canlı yayınla çekildi. Bugün ise Şırnak ve Iğdır'da inşaa edilecek kuraların çekimi gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? 2022-2023 kura takvimiyle ilgili bilgiler...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim Projesi“ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı.
Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlar için 14 Eylül’de 2022’de başlayan başvurular 31 Ekim 2022’de sona erdi.
Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 8 milyon vatandaş başvuru yaptı.
Bu başvuruların içerisinden 5 milyon 135 bin 324 vatandaşın başvurusu geçerli oldu.
Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Gaziantep'ten 166 bin 200, Bursa'dan 188 bin 748, Ankara'dan 232 bin 857 ve Konya’dan 160 bin 905 vatandaş başvuruda bulundu.
Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç ev sahibi olmak için başvuruda bulundu.
256 bin 248 engelli vatandaşın başvurduğu projeye, 505 bin 934 emekli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1.390 Kıbrıs ve Kore gazisi ile 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı.
HANGİ KURALAR ÇEKİLDİ?
Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:
7 Kasım Pazartesi günü Şırnak'ta 1450 ve Ardahan'da 250, 8 Kasım Salı günü ise Kars 1070 ve Siirt'te 903 konutun kuraları çekildi.
GERİYE KALAN KURALAR
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
TOKİ kuraları canlı yayınla takip edilebiliyor. Vatandaşlar, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından kura çekilişlerini izleyebiliyor.
9 Kasım tarihli Iğır ve Batman kura çekilişleri başladı.