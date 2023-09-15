TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak? TOKİ'den ev ve iş yeri sahiplerine indirim müjdesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, TOKİ aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi. Kampanyanın ne zaman başlayacağı şimdi TOKİ'de taksit ödemesi olanların gündeminde. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatacaklarını belirterek, "Peşin para ödeyen vatandaş yüzde 25 eksik ödeyerek borcundan kurtulmuş olacak." dedi. İşte, TOKİ indirim kampanyasının ayrıntıları...