TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura çekilişi tamamlandı: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçlarıyla isim listesi paylaşıldı

TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları ile Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu. Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için toplamda 738 bin 991 adet başvuru alınmıştı.