TOKİ kura çekilişi takvimi 2023: İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin yeniden başladığı bildirilmişti. TOKİ kura çekim takviminin paylaşılması ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Ancak 8-14 Mart tarihli kura takviminde İstanbul yer almıyor.
TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.
TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı.
TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
8-14 Mart İzmir 12.400 konut
8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut
11 Mart Edirne 1.363 konut
12 Mart Kırıklareli 1.189 konut
13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut
TOKİ kura çekilişi canlı yayınının ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.