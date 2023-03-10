TOKİ kura çekilişi takvimi 2023: İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında inşa edilecek konutların kura çekimi günler sonra yeniden başladı. .8-14 Mart kura takviminin paylaşılması ardından İstanbul'un Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Tuzla, Esenler ilçeleri kura çekimi sonuçları için beklentiler arttı. Peki, İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu? İşte TOKİ kura çekilişi takvimi...

TOKİ kura çekilişi takvimi 2023: İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu? - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin yeniden başladığı bildirilmişti. TOKİ kura çekim takviminin paylaşılması ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Ancak 8-14 Mart tarihli kura takviminde İstanbul yer almıyor.

TOKİ kura çekilişi takvimi 2023: İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu? - 2

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

TOKİ kura çekilişi takvimi 2023: İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu? - 3

İSTANBUL'DA KURAYA KATILMA HAKKI KAZANANLAR AÇIKLANMIŞTI

TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı. 

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TOKİ kura çekilişi takvimi 2023: İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu? - 4

GÜNCEL TOKİ TAKVİMİ

8-14 Mart İzmir 12.400 konut
8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut
11 Mart Edirne 1.363 konut
12 Mart Kırıklareli 1.189 konut
13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut

TOKİ kura çekilişi takvimi 2023: İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu? - 5

TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayınının ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

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