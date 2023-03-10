TOKİ kura çekilişi takvimi 2023: İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarihler belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin yeniden başladığı bildirilmişti. TOKİ kura çekim takviminin paylaşılması ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Ancak 8-14 Mart tarihli kura takviminde İstanbul yer almıyor.