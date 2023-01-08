TOKİ kura çekimi sonuçları 2023: Ankara ve Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi

TOKİ kura çekimi sonuçları Ankara ve Kahramanmaraş için belli oluyor. TOKİ 5'inci etap kura çekimi kapsamında Ankara ve Kahramanmaraş'ta yapılacak kuraların ardından isim listesi açıklanacak. Bugün Ankara Sincan Yenipeçenek için çekilecek 4800 adet konutun yanı sıra Kahramanmaraş'ta da 1281 konut için kura çekimi yapılacak. İşte TOKİ Ankara ve Kahramanmaraş kura sonuçları ve isim listesi sorgulama.

TOKİ kura çekimi sonuçları 2023: Ankara ve Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi - 1

TOKİ 5'inci etap kura çekimi tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştiren TOKİ, bugün Ankara ve Kahramanmaraş'ta yapılacak olan kura çekimiyle devam edecek. Noter huzurunda canlı yayınlanacak olan kura çekimi sonrasında, kura sonuçları isim listesiyle belli olacak.

TOKİ kura çekimi sonuçları 2023: Ankara ve Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi - 2

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 İLÇE İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

TOKİ 5'inci etap kura çekimi kapsamında bugün Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde kura çekimi yapılacak. 1281 konut için yapılacak olan kura çekiminde Göksun'da 200, Türkoğlu'nda 250, Afşin'de 500, Pazarcık'ta 210 ve Çağlayancerit'te 121 konut için kura çekilişi yapılacak ve hak sahiplerinin isimleri belli olacak.

TOKİ kura çekimi sonuçları 2023: Ankara ve Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi - 3

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.​

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TOKİ kura çekimi sonuçları 2023: Ankara ve Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi - 4

İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

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