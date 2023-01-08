TOKİ kura çekimi sonuçları 2023: Ankara ve Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi

TOKİ 5'inci etap kura çekimi tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştiren TOKİ, bugün Ankara ve Kahramanmaraş'ta yapılacak olan kura çekimiyle devam edecek. Noter huzurunda canlı yayınlanacak olan kura çekimi sonrasında, kura sonuçları isim listesiyle belli olacak.