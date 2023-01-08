TOKİ kura çekimi sonuçları 2023: Ankara ve Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi

TOKİ 5'inci etap kura çekimi tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştiren TOKİ, bugün Ankara ve Kahramanmaraş'ta yapılacak olan kura çekimiyle devam edecek. Noter huzurunda canlı yayınlanacak olan kura çekimi sonrasında, kura sonuçları isim listesiyle belli olacak.
TOKİ 5'inci etap kura çekimi kapsamında bugün Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde kura çekimi yapılacak. 1281 konut için yapılacak olan kura çekiminde Göksun'da 200, Türkoğlu'nda 250, Afşin'de 500, Pazarcık'ta 210 ve Çağlayancerit'te 121 konut için kura çekilişi yapılacak ve hak sahiplerinin isimleri belli olacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.
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Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.