Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arılar kış uykusuna yatamadı. Uzmanlar, bunun toplu ölüm endişesine yol açtığını söyledi. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, “İklim değişikliği arıyı etkileyecek olursa; özellikle bahar döneminde toplu ölüm olması kaçınılmaz bir sonuçtur.” dedi.
Son dönemde yaşanan toplu arı ölümleri endişelere neden oldu.Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, toplu arı ölümlerinin başta iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, bununla beraber ilaçların etkisiz kalması ve zirai mücadele ilaçlarının bilinçsizce kullanılmasının da bu durumu etkilediğini söyledi.