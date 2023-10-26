Torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var? İşte torba yasa çalışmalarında son durum

Torba yasanın ne zaman Meclis'ten geçeceği, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev hanımlarına emeklilik, emeklilere ek zam ve yeni evli çiftlere evlilik kredisi gibi konularda beklenti içinde olan vatandaşlar, torba yasaya dair araştırmalarına hız verdi. İşte, 2023 torba yasa çalışmalarında son durum...