Tortum Şelalesi can suyuna kavuştu

Tortum Şelalesi işletme sahibi Şaban Ata, şelalenin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade ederek, “Tadilat nedeniyle kesilen su bugün yeniden açıldı. 9 gün aranın ardından tekrar eskisi gibi akıyor. Yetkililer çok destek verdi ve su açıldı. Mahkeme kararı var ve su şu andan itibaren açık kalacak. Şükür şelalelimiz özgürlüğüne kavuştu. Umarım şelale tekrar kaderine terk edilmez” dedi.