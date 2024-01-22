Tosuncuk gözünü uzaya dikti: Mars kolonisine katılırım

"ESEF DUYARIM"

Aydın'a açıklamaları sırasında Ponzi Seçil olayı da soruldu. Aydın, bu konuda şöyle konuştu:

"O insanların hepsinin aklı başında insanlar olduklarını düşünüyorum. Her insanın bir delilik sınırı vardır. Yani risk iştahı da diyebiliriz.Tüm bu insanlar çok yüksek faiz beklentisiyle yüksek risk almışlar. Sonra da para akışı durunca aman efendim dolandırıldık. Hayır sen risk aldın hem de büyük bir risk.... Piramit sisteminin sonu bellidir. Giren herkes riski bilir ve girer. Sonra da yakın çevresini işe dahil eder ve sürekli büyüyen bir kar topu gibi en sonunda bir yere toplayıp parçalanmaya mahkumdur. Ayrıca bu soruların muhatabı olmaktan da esef duyarım."