Tosuncuk gözünü uzaya dikti: Mars kolonisine katılırım
Yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilen "Çiftlik Bank" davasının baş sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 2,5 yıl sonra ilk kez konuştu. 29 aydır cezaevinde olan Aydın, 2028 yılında denetimli serbestlikten yararlanacağını düşünüyor. Aydın, "Starship’ten bir bilet alıp Mars kolonisine katılırım herhalde. O yaştan sonra dünya çekilmez. " dedi.
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.
Mehmet Aydın, 2,5 yıl sonra ilk kez konuştu ve hapishadeki son halini gösterir fotoğraf gönderdi.