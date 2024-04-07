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Toz taşımımı nedeniyle oto yıkamacıların bayram yoğunluğu erken başladı

Eskişehir'de geçen günlerde meydana gelen toz taşınımı nedeniyle erken başlayan bayram yoğunluğu Ramazan ayında işleri durgun geçen oto yıkamacılara adeta can suyu oldu.

Toz taşımımı nedeniyle oto yıkamacıların bayram yoğunluğu erken başladı - 1

Toplamda 9 günlük resmi tatilin yapılacağı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Birçok vatandaş memleket ve akraba ziyaretleri için uzun yol hazırlıklarını sürdürürken, kirlenen araçlarını bayramda yola çıkmadan önce temizletmek isteyen vatandaşların oto yıkamacılara talebi arttı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Toz taşımımı nedeniyle oto yıkamacıların bayram yoğunluğu erken başladı - 2

Geçen günlerde Eskişehir'de meydana gelen toz taşınımının etkisiyle erken başlayan bayram yoğunluğu da Ramazan Ayı'nda işleri durgun geçen oto yıkamacı esnafına adeta can suyu oldu.

Toz taşımımı nedeniyle oto yıkamacıların bayram yoğunluğu erken başladı - 3

İç ve dış araç temizliğini 300 ila 400 TL arasında yapan esnaf, son günlere doğru yoğunluğun daha da artacağını belirterek vatandaşların işlerini geçe bırakmamalarını tavsiye etti.

Toz taşımımı nedeniyle oto yıkamacıların bayram yoğunluğu erken başladı - 4
Toz taşımımı nedeniyle oto yıkamacıların bayram yoğunluğu erken başladı - 5
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