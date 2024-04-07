Toz taşımımı nedeniyle oto yıkamacıların bayram yoğunluğu erken başladı
Eskişehir'de geçen günlerde meydana gelen toz taşınımı nedeniyle erken başlayan bayram yoğunluğu Ramazan ayında işleri durgun geçen oto yıkamacılara adeta can suyu oldu.
Toplamda 9 günlük resmi tatilin yapılacağı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı.
Birçok vatandaş memleket ve akraba ziyaretleri için uzun yol hazırlıklarını sürdürürken, kirlenen araçlarını bayramda yola çıkmadan önce temizletmek isteyen vatandaşların oto yıkamacılara talebi arttı.