Trabzon açıklarında bomba alarmı: Komandolardan ters dönen teknedeki cisim için dalış
Trabzon’un Akçaabat ilçesi açıklarında ters dönmüş halde bulunan tekne, bomba paniği yaşanmasına neden oldu. SAS komandolarının dalış yaparak incelediği teknede, şüpheli bir cisim fark edildi. Cisim fünye ile patlatıldı. Teknenin Ukrayna-Rusya savaşının yaşandığı bölgeden Türkiye’ye doğru sürüklenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bağlı Mersin Mahallesi açıklarında dün öğle saatlerinde bir balıkçı tarafından ters dönmüş vaziyette suyun üzerinde duran bir tekne görüldü.Balıkçının durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Bir balıkçı teknesi yardımıyla Akçakale Limanı’na çekilen tekne için güvenli alan oluşturuldu.