Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi

Trabzon Havalimanı'nın pistinde meydana gelen ufak çapta çatlak nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Pist onarım çalışmalarının ardından üç saat sonra uçuşlar normale döndü.

DHA 21.08.2021 - 05:56

Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 1
Trabzon Havalimanında, pistte oluşan sorun nedeniyle hava ulaşımında yaklaşık 3 saat aksaklık yaşandı.
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 2
Alınan bilgiye göre, havalimanı pistinin sonuna doğru olan bölgede asfaltta deformasyon tespit edilmesi üzerine önlem amacıyla uçuş trafiği durduruldu.
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 3
Sorunun çözümü için havalimanına ilgili kurumların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sevk edildi.
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 4
Ekiplerin deformasyon olan alandaki çalışmaları sırasında bazı uçaklar, Ordu-Giresun Havalimanı ile Samsun Çarşamba Havalimanına yönlendirildi.
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 5
Uçuşlardaki aksamalar nedeniyle iç hat ve dış hat terminallerinde yoğunluk oluştu.
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 6
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından havalimanı uçuşa açıldı ve seferler yapılmaya başlandı.
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 7
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 8
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 9
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 10
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi - 11

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