Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazasında pilotlar birbirini suçladı

İKİNCİ PİLOTUN AVUKATI: BİRİNCİ PİLOT ‘KONTROL BENDE’ DEMEDİ

Yardımcı pilot İrfan Yavuz’un avukatı Hasan Özköse de iniş sonrası kaptan pilotun “Kontrol bende.” demesi gerekirken bunu söylemediğini öne sürdü.

Davanın iptalini talep eden Özköse, “Kazanın nedeni ilk olarak Trabzon’daki kulenin düşük görüş usullerinin uygulanması yönündeki talimatıdır. Bunun üzerine kaptan pilot 2’nci pilota düşük görüşte pas geçilmesi gerektiğini bilinç altında işliyor. O anda kaptan pilot kumandayı tutsaydı bu şekilde kaza gerçekleşmezdi. Uçakta sağ motordaki arıza uçağın yönünün değişmesine neden oldu. Pas geçme tuşunun basılı olması uçağın güvenli inişine engel değil. Bu durumda kaptan pilotun kontrolü alması gerekir fakat kaptan pilot ‘Kontrol bende’ demeden kontrolü alıyor; bu ses kayıtlarında da sabittir.” ifadelerini kullandı.

Özköse, “Basit yaralanmalar tazminat almak için yapılıyor. Feragatlar nedeniyle davanın reddini, müvekkillerimizin bir kusuru olmadığından da beraatını talep ediyoruz.” diye konuştu.

Savunmaların ardından duruşma, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için ertelendi.