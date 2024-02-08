Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazasında pilotlar birbirini suçladı
Trabzon Havalimanı’nda 6 yıl önce iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan uçağın 2 pilotunun yargılanmasına devam edildi. Kaptan pilot Ender Bayraktar’ın avukatı, “Müvekkilimin, yardımcı pilotu ‘Tehlikeli işler yapıyorsun’ şeklinde uyardığı açıktır. Müvekkilim 168 kişinin hayatını kurtaran bir kaptandır.” dedi. Yardımcı pilot İrfan Yavuz’un avukatı ise iniş gerçekleştikten sonra birinci pilotun, “Kontrol bende.” demeden uçağın kontrolünü aldığını söyledi.
Ankara - Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları’na ait, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 günü Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu.
Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı.20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekiplerce incelendi. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçe sahilinde pide salonuna dönüştürüldü.