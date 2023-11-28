Trabzon’da iki genç dalgalara kapıldı (Son görüntüleri ortaya çıktı)

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Beşikdüzü sahilinde fotoğraf çekmek isteyen iki lise öğrencisi, dalgalara kapılarak kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Öte yandan iki gencin son görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, liseli gençlerin dalgaların vurduğu limanın uç kısmında yer aldığı görüldü.

Trabzon’da iki genç dalgalara kapıldı (Son görüntüleri ortaya çıktı) - 1

Trabzon’da oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isteyen iki lise öğrencisi, denizde kayboldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Beşikdüzü sahilinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon’da iki genç dalgalara kapıldı (Son görüntüleri ortaya çıktı) - 2

Edinilen bilgiye göre, fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz aniden gözden kayboldu.

Trabzon’da iki genç dalgalara kapıldı (Son görüntüleri ortaya çıktı) - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekiplerince arama çalışmalarına başlandı.

Trabzon’da iki genç dalgalara kapıldı (Son görüntüleri ortaya çıktı) - 4

Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarının ikinci günü sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Trabzon’da iki genç dalgalara kapıldı (Son görüntüleri ortaya çıktı) - 5

40 kişilik bir ekiple sürdürülen arama çalışmalarında dalgıçlar tarafından bölge didik dikik aranıyor.

Trabzon’da iki genç dalgalara kapıldı (Son görüntüleri ortaya çıktı) - 6

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan liseli gençlerin, dalgaların vurduğu limanın uç kısmında yer alan bayrak direği altındaki son görüntülerinin de karşı binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

Görüntüde liseli gençlerin bayrak direği dibinde durduğu görülüyor.
Trabzon’da iki genç dalgalara kapıldı (Son görüntüleri ortaya çıktı) - 7
Trabzon’da iki genç dalgalara kapıldı (Son görüntüleri ortaya çıktı) - 8
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