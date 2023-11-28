Trabzon’da iki genç dalgalara kapıldı (Son görüntüleri ortaya çıktı)
Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Beşikdüzü sahilinde fotoğraf çekmek isteyen iki lise öğrencisi, dalgalara kapılarak kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Öte yandan iki gencin son görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, liseli gençlerin dalgaların vurduğu limanın uç kısmında yer aldığı görüldü.
Trabzon’da oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isteyen iki lise öğrencisi, denizde kayboldu.Olay, dün öğle saatlerinde Beşikdüzü sahilinde meydana geldi.