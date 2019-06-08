Trabzon'da otomobil TIR'ın altına girdi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı, İHA, DHA
Trabzon’da bir TIR’ın çarpması sonucu başka bir TIR’ın altına giren otomobildeki çift ile üç aylık bebekleri yaralandı.
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Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi mevkisinde, Gürcistan plakalı TIR, Mustafa Kurt'un (29) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden başka bir TIR’ın altına girdi.
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Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mustafa ile Ece (28) ve 3 aylık olduğu öğrenilen Sare Kurt, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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