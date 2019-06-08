NTV

Trabzon'da otomobil TIR'ın altına girdi: 3 yaralı

Anadolu Ajansı, İHA, DHA

Trabzon’da bir TIR’ın çarpması sonucu başka bir TIR’ın altına giren otomobildeki çift ile üç aylık bebekleri yaralandı.

  • 1

    Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi mevkisinde, Gürcistan plakalı TIR, Mustafa Kurt'un (29) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

  • 2

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden başka bir TIR’ın altına girdi.

  • 3

    Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mustafa ile Ece (28) ve 3 aylık olduğu öğrenilen Sare Kurt, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

  • 4

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin