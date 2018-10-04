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Trabzon'da sağanak, Rize'de hortum

DHA

Doğu Karadeniz'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon'da caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı. Rize'de ise deniz üzerinde oluşan hortum korkuttu.

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    Meteoroloji'nin Doğu Karadeniz için uyarısı sonrası Trabzon ve Rize'de başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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    Trabzon'da caddeler göle döndü, rögarlar taştı.
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    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
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    Kimi vatandaşlar ıslanmamak için koşarak bina altlarına girmeye çalıştı.
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    Rize'de ise deniz üzerinde hortum oluştu. Fındıklı ilçesinde sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortum, kıyıdan izlendi.
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