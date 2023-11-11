Trabzonsporlu Yusuf Emir’e sıkılan biber gazı silah sayıldı
Bursa'da arkadaşıyla evinin önünde oturan Yusuf Emir Bolat'ın yanına bisikletle yaklaşıp yüzüne biber gazı sıkan ve 6 ayrı suçtan tutuklanan Veysel İlhan "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlhan'ın sıktığı biber gazı ise silah sayıldı.
Bursa'da arkadaşıyla evinin önünde oturan Yusuf Emir Bolat'ın yüzüne biber gazı sıkan ve 6 ayrı suçtan tutuklanan Veysel İlhan hakkında yürütülen soruşturma 10 günde tamamlandı.