Trafik kazası yaptı, anlık hafıza kaybı yaşadı: “Kim kaza yaptı, ben neredeyim?”
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çıkan aracın sürücüsü, olayın şokuyla anlık hafıza kaybı yaşadı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, “Kim kaza yaptı, ben neredeyim, benim eşim kim?” diye sordu. Ablasını hatırlayan sürücü, bir süre sonra ailesinin gelmesiyle olay yerinden ayrıldı.
Antalya’da trafik kazası geçiren sürücü, anlık hafıza kaybı yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde Engin Ö’nün kullandığı hafif ticari araç, Çetin Emeç Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından evin önündeki motosiklete çarptı.Yaralanmanın olmadığı kazada, Engin Ö. anlık hafıza kaybı yaşadı.