Trafik kazası yaptı, anlık hafıza kaybı yaşadı: “Kim kaza yaptı, ben neredeyim?”

Araçtan indiğinde ilk sözleri “Burası neresi.” olan Engin Ö., “Ben nerede yaşıyorum, unuttum. Ben neden böyleyim? Burası Manavgat mı? Eşim kim, ailem kim onları unuttum. Bu yol nereye çıkıyor? Sanki uyuşturucu, alkol almış gibiyim. Benim eşim kim, aramam lazım. Ben çok kötüyüm.” diye konuştu.