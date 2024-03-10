Trafik kazasının altından cinayet çıktı: Döverek öldürüp arabaya koydular, vitesi boşa alıp şarampole yuvarladılar
Kayseri’de Eyüp Aslantürk’ün yaşamını yitirdiği trafik kazasının altından cinayet çıktı. Olayı soruşturan savcılık, Aslantürk’ün dövülerek öldürüldüğünü, ardından araca konulduğunu, aracın kaza süsü verilerek şarampole yuvarlandığını belirledi. Olayla ilgili olarak 6 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Kayseri’de geçen yıl meydana gelen trafik kazasında ölen Eyüp Aslantürk’ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Kaza, geçen yıl 13 Ekim’de Hacılar ilçesindeki Erenler Caddesi’nde meydana geldi. Eyüp Aslantürk yönetimindeki 50 SF 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslantürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.Eyüp Aslantürk’ün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.