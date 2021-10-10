Trafikte yoğunluğu: Bazı yollar kilitlendi

İstanbul Park'ta düzenlenen yarışları nedeniyle piste giden birçok yol kilitlenirken, uzak mesafede aracından inen yarışseverler ise güvenlik şeridinden yürüdü.

Haberler - DHA 10.10.2021 - 14:51

Trafikte Formula 1 yoğunluğu: Bazı yollar kilitlendi - 1
İstanbul Park'ta düzenlenen yarışları nedeniyle piste giden birçok yol kilitlenirken, uzak mesafede aracından inen yarışseverler ise güvenlik şeridinden yürüdü.
Trafikte Formula 1 yoğunluğu: Bazı yollar kilitlendi - 2
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yarışlara gitmek isteyenler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araçları ile ilerleyemeyen birçok yarışsever ise, uzak mesafede araçlarını bırakarak kilometrelerce yürüdü.
Trafikte Formula 1 yoğunluğu: Bazı yollar kilitlendi - 3
Bu sırada birçok yarışseverin hayatını tehlikeye atarak güvenlik şeridinde yürüdüğü görüldü. Yol boyunca kaldırımların olmaması nedeniyle güvenlik şeridinde yürüyen yarışseverler, trafiği tehlikeye düşürdü.
Trafikte Formula 1 yoğunluğu: Bazı yollar kilitlendi - 4
Trafikte Formula 1 yoğunluğu: Bazı yollar kilitlendi - 5
Trafikte Formula 1 yoğunluğu: Bazı yollar kilitlendi - 6
Trafikte Formula 1 yoğunluğu: Bazı yollar kilitlendi - 7

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