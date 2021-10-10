İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 yarışları nedeniyle piste giden birçok yol kilitlenirken, uzak mesafede aracından inen yarışseverler ise güvenlik şeridinden yürüdü.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yarışlara gitmek isteyenler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araçları ile ilerleyemeyen birçok yarışsever ise, uzak mesafede araçlarını bırakarak kilometrelerce yürüdü.
Bu sırada birçok yarışseverin hayatını tehlikeye atarak güvenlik şeridinde yürüdüğü görüldü. Yol boyunca kaldırımların olmaması nedeniyle güvenlik şeridinde yürüyen yarışseverler, trafiği tehlikeye düşürdü.
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