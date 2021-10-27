Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar

"KAÇ DEFA EZİLME TEHLİKESİ İLE KARŞILAŞTIM"

Kaldırımda yürürken ezilme tehlikesi geçirdiğini söyleyen vatandaş Yusuf Bilgin, "Yaklaşık 1 aydır yürümek için bu güzergahı kullanıyorum. Malum İstanbul, her yerde trafik var ama kaç defa ezilme tehlikesi ile karşılaştım. Bir de öyle bir korna ile geliyorlar ki, kaldırımda yürüyorsun ne yapacağını şaşırıyorsun" dedi.

Yetkililere çağrı yapan Bilgin, "Buna kesin bir çözüm bulunması gerekiyor. Arkadan inanılmaz bir hızla geliyorlar. Kaldırımdan gidiyorsun bari yavaş git. İnsanları korkutmadan git. Kurallara tamamen aykırı bir durum" diye konuştu.