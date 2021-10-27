Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar

İstanbul TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolundaki yoğun trafik nedeniyle bazı sürücüler kaldırımı şerit olarak kullanmaya başladı. Kaldırımdan ilerleyen araçların korna çalarak yol istediği vatandaşlar ise durumdan şikayetçi. Gelen şikayetler üzerine polis ekipleri denetim noktası kurarak kaldırımı kullanan araç sürücülerine ceza yazıyor.

Haberler - DHA 27.10.2021 - 10:39

Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 1
TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde sürücüler, araçlarıyla yoğun trafiğe girmemek için kaldırımdan gitmeye başladı.
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 2
Kaldırımdaki yayalardan korna çalarak yol isteyen sürücüler için Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri denetim noktası oluşturdu. Ekipler, kaldırımda yayalardan yol isteyen sürücüleri durdurdu.
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 3
Sürücülere "Araçları kamunun veya kişilere zarar verecek şekilde sürmek" ve "Trafik levhalarına uymamak" suçlarından para cezası kesildi.
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 4

"KAÇ DEFA EZİLME TEHLİKESİ İLE KARŞILAŞTIM"

Kaldırımda yürürken ezilme tehlikesi geçirdiğini söyleyen vatandaş Yusuf Bilgin, "Yaklaşık 1 aydır yürümek için bu güzergahı kullanıyorum. Malum , her yerde trafik var ama kaç defa ezilme tehlikesi ile karşılaştım. Bir de öyle bir korna ile geliyorlar ki, kaldırımda yürüyorsun ne yapacağını şaşırıyorsun" dedi.

Yetkililere çağrı yapan Bilgin, "Buna kesin bir çözüm bulunması gerekiyor. Arkadan inanılmaz bir hızla geliyorlar. Kaldırımdan gidiyorsun bari yavaş git. İnsanları korkutmadan git. Kurallara tamamen aykırı bir durum" diye konuştu.

Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 5
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 6
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 7
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 8
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 9
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 10
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 11
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 12
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 13
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 14
Trafikten kaçmak için kaldırımı üçüncü şerit yaptılar - 15

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