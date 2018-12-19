Trakya beyaza büründü

1 Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

2 Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de devam ediyor. Polis ekipleri, bazı kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, belediye ekipleri de ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

3 Kar yağışı nedeniyle tarihi Selimiye Camii ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

4 Kent merkezinin yanı sıra Bulgaristan'a geçişi sağlayan Kapıkule Gümrük Kapısı ile Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli Gümrük Kapısı yolunda da etkili olan kar nedeniyle, karayolları ekipleri, bu yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor.

5 Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri de hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte, kar kalınlığının 3 santimetreyi bulduğunu belirtti.

6 Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu İpsala ve Keşan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Uzunköprü ilçesinde ise taşımalı sistem

kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.

7 Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alaaddin Uğur, kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve köylerde kapalı yolun bulunmadığını, ekiplerin herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.



Yetkililer, kar yağışının aralıklarla akşama kadar devam edeceğini bildirdi.

8 Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

9 Kar yağışı özellikle Demirköy, Kofçaz ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkisini sabah saatlerinde arttırdı.

10 Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Demirköy

ilçesinde kar kalınlığı 3, Mahya Tepe mevkisinde 8, Kofçaz ilçesinde 5, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda

ise 3 santimetreye ulaştı.



Kar yağışının gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

11 Tekirdağ ve ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı, gece yarısından sonra şehir merkezi ve Çorlu, Çerkezköy, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde etkisini artırdı.