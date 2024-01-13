TSK, Denizkurdu Tatbikatıyla Mavi Vatan’da nefes kesti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olan Denizkurdu tatbikatıyla Mavi Vatan’da adeta nefes kesti.

16 Ocak’ta bitecek olan tatbikatın basın günü de yine nefesleri kesti. Rusya, Çin ve Almanya başta olmak üzere 24 ülkeden 28 ateşenin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, Aksaz açıklarında icra edildi. Tatbikatı Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da yerinde takip etti.