TSK, Denizkurdu Tatbikatıyla Mavi Vatan’da nefes kesti
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilen Denizkurdu-1/2024 Tatbikatının basın safhası yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olan Denizkurdu tatbikatıyla Mavi Vatan’da adeta nefes kesti.
16 Ocak’ta bitecek olan tatbikatın basın günü de yine nefesleri kesti. Rusya, Çin ve Almanya başta olmak üzere 24 ülkeden 28 ateşenin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, Aksaz açıklarında icra edildi. Tatbikatı Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da yerinde takip etti.