TSK'da terhisler başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen terhisler, bugün yeniden başladı. Binlerce asker, yine virüs tedbirleri altında kışlalardan ayrıldı. Terhis öncesi 14 gün gözetimde kalan askerler alınan yoğun tedbirler eşliğinde evlerine gitti.
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NTV Haber - Anadolu Ajansı 31.05.2020 - 12:16| Son Güncelleme : 31.05.2020 - 13:50
60 binden fazla er ve erbaş için uzatılan askerlik sona erdi. 1 aylık virüs ertelemesinin ardından kışlalardan terhisler başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararla terhis ve celp dönemleri bir ay ertelenmişti.
Amaç, kışlalardan çıkacak ve yeni girecek askerleri virüs riskinden korumaktı.
14 günlük gözetim süresinin ardından her asker ateşi ölçüldükten sonra araca bindi ve evine giden yolculuğu başladı.
YENİ CELP DÖNEMİ 5 HAZİRAN'DA
Terhislerin tamamlanmasının ardından gözler, yeni celp döneminde olacak.
5 Haziran'da binlerce asker, virüs tedbirleriyle silah altına alınacak.
BEDELLİ ASKERLİK İÇİN SEVKLER 20 HAZİRAN'DA
Bedelli askerlik başvurusu yapanların sevkleri ise 20 Haziran'da başlayacak.
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