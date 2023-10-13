TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Ateş Serbest-2023” faaliyeti, Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarının katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette, TSK’nın ateş gücü sergilendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ateş gücünü sergilediği “Ateş Serbest-2023” faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun katılımıyla Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası’nda gerçekleşti.