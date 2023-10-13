TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Ateş Serbest-2023” faaliyeti, Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarının katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette, TSK’nın ateş gücü sergilendi.

TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 1

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ateş gücünü sergilediği “Ateş Serbest-2023” faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun katılımıyla Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası’nda gerçekleşti.

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TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 2

TSK'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan ortak faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından pek çok personel katıldı.

TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 3

Faaliyette, TSK envanterinde bulunan silah sistemlerinin 50’si sergilendi, 42 silah da aktif olarak atışlarda kullanıldı.

TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 4

Öte yandan, faaliyetlerde yerli üretim silah ve sistemler de kullanıldı.

TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 5
TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 6
TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 7
TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 8
TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 9
TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 10
TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 11
TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı - 12
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