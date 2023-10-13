TSK’dan “Ateş Serbest-2023” tatbikatı

TSK'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan ortak faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından pek çok personel katıldı.