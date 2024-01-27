TSK'nın canlı dedektörleri
Terörle mücadele dahil hassas bölgelerde görev yapan köpekler, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında zorlu bir eğitimden geçiyor. Alman Çoban, Labrador ve Belçika Malinois ırkı köpeklerin, patlayıcı bulma konusunda, dedektörlerden bile iyi iş çıkardığı belirtiliyor.
Bursa'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında askeri harekatlar, doğal afetler ve çeşitli amaçlar için gerçeğini aratmayan tatbikatlar yapılıyor.