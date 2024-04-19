TÜİK açıkladı: En popüler bebek isimleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki nüfusun yüzde 26'sını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Toplam çocuk sayısının 22 milyon 206 bin 34 olduğu belirtilirken en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Göktuğ; en popüler kız bebek isimleri ise Asel, Zeynep ve Defne oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Çocuk, 2023" bültenini yayımladı.
Buna göre; 2023 yıl sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu.
Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.