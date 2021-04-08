Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi
Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisinin son bir haftada yaklaşık 4 kat artması nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından "sarı alarm" verildi.
Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de etkili sağanağın ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükselişe geçti.
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DHA 08.04.2021 - 18:57
Edirne ve Bulgaristan'da yaşanan son yağışlarla birlikte debisi bir haftada 4 kat artarak 78/metreküp saniyeye yükselen Tunca Nehri'nde, sarı alarm verildi.
Edirne ve Bulgaristan'da son günlerde sağanak yağış, Tunca Nehri'nin debisini son bir haftada 4 kat artırdı.
2 nisan günü Suakacağı istasyonunda 20/metreküp saniye olan nehrin debisi bugün 78/metreküp saniyeye yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 'sarı alarm' verildi.
Nehir, Tunca Köprü'nün bulunduğu bölge ve Sarayiçi kesiminde yer yatağından taşma noktasına geldiği görüldü.
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