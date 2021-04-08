Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisinin son bir haftada yaklaşık 4 kat artması nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından "sarı alarm" verildi. Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de etkili sağanağın ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükselişe geçti.

DHA 08.04.2021 - 18:57

Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi - 1
Edirne ve Bulgaristan'da yaşanan son yağışlarla birlikte debisi bir haftada 4 kat artarak 78/metreküp saniyeye yükselen Tunca Nehri'nde, sarı alarm verildi.
Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi - 2
Edirne ve Bulgaristan'da son günlerde sağanak yağış, Tunca Nehri'nin debisini son bir haftada 4 kat artırdı.
Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi - 3
2 nisan günü Suakacağı istasyonunda 20/metreküp saniye olan nehrin debisi bugün 78/metreküp saniyeye yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 'sarı alarm' verildi.
Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi - 4
Nehir, Tunca Köprü'nün bulunduğu bölge ve Sarayiçi kesiminde yer yatağından taşma noktasına geldiği görüldü.
Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi - 5
Meriç Nehri'nin debisi ise 411 metreküp/saniyeye yükselirken, taşkın riski bulunmadığı belirtildi.
Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi - 6
Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi - 7
Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi - 8
Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi - 9
Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi - 10

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