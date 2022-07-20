Tunca Nehri'nde su seviyesi yüzde 50 düştü

"BİZİM İÇİN İFLAS DEMEK"

Edirne merkeze bağlı Avarız köyünden çeltik üreticisi Mesut Çakır, "Son zamanlarda suyun seviyesi çok düştü. Bu da bizim için korku verici bir durum. Bunu 2 yıl önce de yaşamıştık. O yüzden bunun bizim kaderimiz olmamasını istiyoruz. Çeltik yeterli su alamadığı zaman yapılan bunca emek, masraf boşa gitmiş olur. Bu da bizim için iflas demektir" dedi.