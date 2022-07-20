Tunca Nehri'nde su seviyesi yüzde 50 düştü

Haberler - DHA 20.07.2022 - 10:28
Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde su seviyesindeki düşüş, nehri kuruma noktasına getirdi.
DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kirişhane ölçüm istasyonu verilerine göre geçen yıl bugün 7 metreküp/saniye akan nehrin, bu yıl son yapılan ölçümlerde 3 metreküp/saniye olarak ölçüldüğünü belirtti.
Tarihi Tunca Köprüsü'nün olduğu bölümde, nehrin ortasında, kum adacıkları ve öbek şeklinde otların çıktığı görüldü.
Bataklığa dönen nehir görüntüsü üreticileri korkuturken, uzmanlar su seviyesindeki düşüşün, mevsim yağışlarının yetersiz oluşundan ve tarımda yanlış sulamadan kaynaklandığını belirtti.
Türkiye'nin yüzde 61 çeltik üretiminin yapıldığı Edirne'de, Tunca Nehri'ndeki su düşüşü, suda yetişen çeltiğin üreticisini de tedirgin etti.
Kentteki üreticiler, bölgedeki sorunların kalıcı çözümü için yetkililerden baraj yapılmasını istiyor.
Edirne merkeze bağlı Avarız köyünden çeltik üreticisi Mesut Çakır, "Son zamanlarda suyun seviyesi çok düştü. Bu da bizim için korku verici bir durum. Bunu 2 yıl önce de yaşamıştık. O yüzden bunun bizim kaderimiz olmamasını istiyoruz. Çeltik yeterli su alamadığı zaman yapılan bunca emek, masraf boşa gitmiş olur. Bu da bizim için iflas demektir" dedi.
Tunca Nehri'nde 2 yıl önce su seviyesi düşünce Türkiye’nin Bulgaristan ile görüşüp baraj kapaklarını açmasıyla su seviyesinin arttığını vurgulayan Çakır, "Yine öyle bir sıkıntıya düşersek bunun bir an önce en azından ön görüşmelerinin yapılmasını bekliyoruz. Bizler geceleri pompalarımızın başında uyuyoruz. Gözümüz sürekli nehirde" diye konuştu.
Bölgedeki baraj ihtiyacına değinen Çakır, "Burada bir Çömlekakpınar baraj projesi vardı. Burada bize 20 gün veya 1 ay yetecek suyumuz olsa biz hasadımızı rahatlıkla yapabiliriz. Baraj yapılırsa bu sıkıntı ortadan kalmış olur. Burada 100 bin liraya yakın bir gübre giderimiz olacak. Gübreyi attıktan sonra su kesilirse gübre atmanın da bir mantığı kalmamış olacak" dedi.
Değirmenyeni köyü çeltik üreticisi Kani Gürer, "Tunca nehri, 1 hafta 10 günden beri bizi korkutmaya başladı. Hep başladık, 'Acaba yarın sabah su kesilecek mi, kesilmeyecek mi?' Çeltik işi, maliyetli iş. Şimdiden sonra su derdimiz ama su kesildiği zaman bütün yaptığımız masraflar hepsi boşa gitmiş olur" diye konuştu.