Tunceli Belediye başkan adayları kimlerdir? Tunceli Belediyesi hangi partide? Tunceli Belediye başkanı kimdir?

TUNCELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir?





On bir kardeş olan ve yoksul bir aileden gelen Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968'de Ovacık'ın Çemberlitaş(Gewrik) Köyü'nde doğdu. Fatih Mehmet Maçoğlu, ilk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okudu. Daha sonra Bingöl Sağlık Lisesi'ni kazandı. Ailede okuyan tek kişi olan Maçoğlu, Bingöl Sağlık Lisesi'nden sonra Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı. Daha sonra askerlik durumundan kaynaklı Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerlik bittikten sonra da Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı.





1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliğinde bulundu. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Dersim'in Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Evli iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlerede Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca Ovacık' ta görev yaptı.





Gelinen süreçte 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve onun öznesi olduğu Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adayı olarak TKP listesinden Dersim merkez Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.