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Tunceli Belediye başkan adayları kimlerdir? Tunceli Belediyesi hangi partide? Tunceli Belediye başkanı kimdir?

Tunceli Belediyesi hangi partide? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Tunceli Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Tunceli Belediyesini hangi parti kazandı ve Tunceli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Tunceli yerel seçim sonuçları..

Tunceli Belediye başkan adayları kimlerdir? Tunceli Belediyesi hangi partide? Tunceli Belediye başkanı kimdir? - 1

TUNCELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığını 5.887 alınan oy ve %32.77 oy oranı ile TKP adayı FATİH MEHMET MAÇOĞLU kazanmıştır.

Tunceli Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • CHP 5
  • AK Parti 2
  • TKP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Tunceli Belediye başkan adayları kimlerdir? Tunceli Belediyesi hangi partide? Tunceli Belediye başkanı kimdir? - 2

TUNCELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir?

On bir kardeş olan ve yoksul bir aileden gelen Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968'de Ovacık'ın Çemberlitaş(Gewrik) Köyü'nde doğdu. Fatih Mehmet Maçoğlu, ilk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okudu. Daha sonra Bingöl Sağlık Lisesi'ni kazandı. Ailede okuyan tek kişi olan Maçoğlu, Bingöl Sağlık Lisesi'nden sonra Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı. Daha sonra askerlik durumundan kaynaklı Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerlik bittikten sonra da Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı.


1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliğinde bulundu. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Dersim'in Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Evli iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlerede Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca Ovacık' ta görev yaptı.


Gelinen süreçte 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve onun öznesi olduğu Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adayı olarak TKP listesinden Dersim merkez Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Tunceli Belediye başkan adayları kimlerdir? Tunceli Belediyesi hangi partide? Tunceli Belediye başkanı kimdir? - 3

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Tunceli Belediye başkan adayları kimlerdir? Tunceli Belediyesi hangi partide? Tunceli Belediye başkanı kimdir? - 4

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