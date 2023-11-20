Turistlerin bavullarından çıkanlar şaşırttı (Üzüm, lokum, kahvaltılık bal ve reçelleri bavullara doldurdular)
Alanya’da 5 yıldızlı otelden ayrılmak üzere olan Rus ailenin valizlerinden çıkanlar, otel çalışanlarını şaşırttı. Turistlerin hareketlerinden şüphelenen otel görevlileri, valizleri açtırınca iki poşet dolusu lokum, kuruyemiş, su şişeleri, reçel ve bal kutularıyla karşılaştı. Turistlerin valizlerinden çıkan otele ait yiyecek ve malzemeler, otel görevlilerince geri alındı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin görevlileri tatili bitip otelden ayrılmak üzere olan Rus turist ailenin tavırlarından şüphelendi.