Turistlerin bavullarından çıkanlar şaşırttı (Üzüm, lokum, kahvaltılık bal ve reçelleri bavullara doldurdular)

Alanya’da 5 yıldızlı otelden ayrılmak üzere olan Rus ailenin valizlerinden çıkanlar, otel çalışanlarını şaşırttı. Turistlerin hareketlerinden şüphelenen otel görevlileri, valizleri açtırınca iki poşet dolusu lokum, kuruyemiş, su şişeleri, reçel ve bal kutularıyla karşılaştı. Turistlerin valizlerinden çıkan otele ait yiyecek ve malzemeler, otel görevlilerince geri alındı.

Turistlerin bavullarından çıkanlar şaşırttı (Üzüm, lokum, kahvaltılık bal ve reçelleri bavullara doldurdular) - 1

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin görevlileri tatili bitip otelden ayrılmak üzere olan Rus turist ailenin tavırlarından şüphelendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Turistlerin bavullarından çıkanlar şaşırttı (Üzüm, lokum, kahvaltılık bal ve reçelleri bavullara doldurdular) - 2

Turistlerden bavulları açmasını isteyen görevliler içinde otele ait çok sayıda yiyecek ve malzeme olduğunu gördü.

Turistlerin bavullarından çıkanlar şaşırttı (Üzüm, lokum, kahvaltılık bal ve reçelleri bavullara doldurdular) - 3

Bavullarda yapılan aramada; şampuan, sabun, bez terlik, kahvaltılık küçük reçel, bal kutuları, kuruyemiş ve su şişeleri ile otelin çeşitli ürünleri çıktı.

Turistlerin bavullarından çıkanlar şaşırttı (Üzüm, lokum, kahvaltılık bal ve reçelleri bavullara doldurdular) - 4

Malzemeler arasında iki poşete doldurulmuş lokumların olması da dikkat çekti.

Turistlerin bavullarından çıkanlar şaşırttı (Üzüm, lokum, kahvaltılık bal ve reçelleri bavullara doldurdular) - 5

Otel yönetimi turistlerden şikayetçi olmadı, ürünlerini geri aldı.

Turistlerin bavullarından çıkanlar şaşırttı (Üzüm, lokum, kahvaltılık bal ve reçelleri bavullara doldurdular) - 6

Turistlerin valizlerinden çıkan malzemeler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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