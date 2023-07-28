Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, soğutma çalışmalarının başladığıı duyurdu.

Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 1

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyuran Bakan Yumaklı, "Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 2

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda pazartesi günü saat 21.08'de yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 3

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 4 uçak ve 20 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 4

Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 5

KÜLÜN RÜZGARLA SAÇILMAMASI İÇİN TEDBİR

Arazi topografyası nedeniyle söndürme çalışmalarında hava araçları etkin rol üstleniyor. Hava araçlarının denizden su alarak alevlere boşalttığı ormanda karada görevli söndürme işçileri de yangının başka alana sıçramaması için mücadele etti.

Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 6

Soğutma çalışmalarında "spot atma"yı engellemek için orman işçileri, su tanklarıyla yanan ağaçlardan kalan yaprakları, yanmayan alanlardaki kuru otları, ağaçlardaki kül parçacıklarına su tutarak rüzgarla uçup başka yerleri yakmasının önüne geçiyor.

Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 7

YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ

Yangının, şu an için bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ettiği, tüm zorluklara rağmen yoğun çalışmalar sonucu etrafının çevrildiği belirtildi.

Şu an için yangının yayılma eğilimi bulunmadığı, yerleşim yerlerini tehdit edici bir durumun da söz konusu olmadığı kaydedildi.

Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 8

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Hava ekiplerinin yangın bölgesinde şimdiye kadar 431 saat uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Karacabey, "Ekiplerimiz Kemer'deki orman yangınına bin 963 sortide 7 bin 230 ton su ile müdahale etti." dedi.

Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 9
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 10
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 11
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 12
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 13
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 14
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 15
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 16
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 17
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 18
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 19
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 20
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 21
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 22
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 23
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 24
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 25
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 26
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 27
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 28
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 29
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 30
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 31
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 32
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 33
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 34
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 35
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 36
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 37
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 38
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 39
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 40
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 41
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 42
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 43
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 44
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 45
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 46
Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı - 47
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