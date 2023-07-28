Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı

YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ

Yangının, şu an için bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ettiği, tüm zorluklara rağmen yoğun çalışmalar sonucu etrafının çevrildiği belirtildi.

Şu an için yangının yayılma eğilimi bulunmadığı, yerleşim yerlerini tehdit edici bir durumun da söz konusu olmadığı kaydedildi.