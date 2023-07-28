Antalya Kemer'deki orman yangını 4. gününde kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, soğutma çalışmalarının başladığıı duyurdu.
KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyuran Bakan Yumaklı, "Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.