Turizmci Zeynep’e 8,5 milyonluk vurgun suçlaması

Marmaris’teki otel rezervasyonu dolandırıcılığıyla suçlanan turizm acenatası çalışanı Zeynep A. hakkında 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucu hazırlanan fezlekede, 22 şikayetçi yer aldı.

Şüpheli olarak ifadesi alınan Zeynep A. bir turizm acentasında Kontrat Müdür Yardımcısı olarak çalıştığını belirterek, işi gereği Türkiye’deki otellerle arasının iyi olduğunu iddia etti. Bu yakınlık nedeniyle, çevresinden uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapması konusunda teklifler geldiğini anlatan Zeynep A., “İkili ilişkilerimin iyi olması sebebiyle indirimli tatil rezervasyonları konusunda yardımcı oldum. Yakın çevrem de bana teşekkür amaçlı bin, 2 bin TL tutarlarında para atmaya başladı. Daha sonra bu işten para kazanmak ve kâr elde etmek amacıyla arkadaş ve akraba çevrem bana teklifte bulundu. Bu şekilde ucuza otel rezervasyonu satın almak için sermaye veren insanların hesaplarına yaz dönemi satılan rezervasyondan elde edilen kârı gönderdim.” ifadelerini kullandı.

2022 yılının Temmuz ayında eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı hayatının değişmeye başladığını söyleyen Zeynep A., şöyle devam etti:

“29 Ağustos 2022 tarihinde intihara kalkıştım. Yapılan rezervasyonları unuttuğum için fazla para ödemek zorunda kaldım. 20 adet rezervasyon vardı, bu sebeple sermaye veren insanlara para ödeyememeye başladım. Çalıştığım acenteden de ayrılmak zorunda kaldım. Sermaye veren insanlara kârı ödeyemediğim için baskı gördüm, adımı dolandırıcıya çıkardılar. Dolandırma kastım yoktur. Borçlarımı kabul ediyorum. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”