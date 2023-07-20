Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek; kümeden düşmek değil küme düşmek. İşte o sözcüklerden bazıları...

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 1

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

12. baskı Türkçe Sözlük, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 2

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 3

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 4

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 5

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 6

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 7

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 8

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 9

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 10

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 11

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel) 

Bu sözcüğün anlamı: Bir işi isteyerek, bilerek ve haksız olarak yürütmemek, örtbas etmek

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 12

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 13

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel) 

Bu sözcüğün anlamı: Osmanlılarda padişahın kız kardeşleri ile kızlarına verilen ünvan.

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 14

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 15

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 16

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 17

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi - 18

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

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