Türk Ordusu’nun kıyafetlerinde geri dönüşüm: 15 milyon liralık tasarruf sağlanacak
Askerlik görevini tamamlayan erlerin kıyafetleri, sıfır atık politikası kapsamında geri dönüştürülecek. Eğitim elbiselerinin dönüştürülmesiyle 7 milyon 110 bin liralık tasarruf sağlanması hedefleniyor. Erlerin kullandığı aksesuarların da dönüştürülmesiyle bu rakamın 15 milyon lirayı bulacağı ifade ediliyor.
Sıfır atık politikası kapsamında, askerlik görevini tamamlayan erlerin kıyafet ve aksesuarları dönüştürülecek.
Projeyle, 1 yıl içinde bedelli asker kıyafetlerinin, 3 yılda subay, astsubay, uzman erbaş, 5 yılda da erbaş ve er kıyafetlerinin tamamının yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.
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