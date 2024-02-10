Türk Ordusu’nun kıyafetlerinde geri dönüşüm: 15 milyon liralık tasarruf sağlanacak

BEDELLİ ASKERLERİN KIYAFETLERİ TERCİH EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünde Tekstil Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Uluçınar, projeyle ilgili detayları ve hedefleri paylaştı.

Uluçınar şunları anlattı:

“Artan ham madde maliyetleri ve işçilik maliyetleri sebebiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel sayısının da oldukça yüksek olması sebebiyle teknik bir iyileştirme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca binaen literatür çalışmaları, yapılan fizibilite çalışmaları, akademik ziyaretler ve yapılan toplantılar neticesinde geri dönüşüm projesi planlanmıştır.

Prototip çalışma için bedelli askerlerin kısa süre içerisinde giymiş oldukları kıyafetler tercih edilmiştir. İki firma ile iş birliği yapılarak bu elbiseler geri dönüşüm işlemlerine tabi tutulmuş, daha sonrasında geri dönüştürülen kumaş fabrikamız bünyesinde bulunan üretim bandına alınarak tekrardan eğitim elbiselerinin üretim işlemi tamamlanmıştır.”