Türk Yıldızları "Büyük Taarruz" için uçtu
Anadolu Ajansı
Büyük Taarruz'un 97. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
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1Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Afyonkarahisar semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Yerleşkesi Barış Manço Şölen Alanı'nı doldurdu.
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2Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
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3Vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti.
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4Etkileyici gösteriyi, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AKÜ Rektör Vekili Şuayıp Özdemir, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile çok sayıda vatandaş izledi.
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