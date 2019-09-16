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Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda

Anadolu Ajansı

Türk Yıldızları, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptı.

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    7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türk Yıldızları İstanbul semalarında eşsiz bir gösteri düzenledi.

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    Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.
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