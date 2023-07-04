Türkiye “Aedes Aegypti” tehdidi altında | “Viral hastalıklar artabilir” uyarısı

“Aedes Aegypti” adı verilen istilacı sivrisinek türleri Avrupa coğrafyasında baskın hale gelmeye başladı. Türkiye’yi de etkileyen bu durum hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Alper Şener, istilacı türlerin az görülen ya da görülmeyen enfeksiyon hastalıklarını artırabileceğini söyledi.

Türkiye “Aedes Aegypti” tehdidi altında | “Viral hastalıklar artabilir” uyarısı - 1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Avrupa bölgesinde istilacı sivrisinek olan ‘Aedes Aegypti’ türünün görülmeye başladığını söyleyerek, bununla birlikte Türkiye'de daha az görülen veya görülmeyen enfeksiyon hastalıklarının artabileceğini belirtti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye “Aedes Aegypti” tehdidi altında | “Viral hastalıklar artabilir” uyarısı - 2

Sivrisinek aracılığıyla bulaşan hastalıklarla karşılaşıldığını söyleyen Şener, “Zika”, “Chikungunya”, “Dang”, “Batı Nil Ateşi” gibi viral hastalıkların, bulaş oranlarının artabileceğine dikkat çekti.

Türkiye “Aedes Aegypti” tehdidi altında | “Viral hastalıklar artabilir” uyarısı - 3

 “AVRUPA VE TÜRKİYE COĞRAFYASINDA RİSK OLUŞTURMAYA BAŞLADI”

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi’nin “Aedes Aegypti” adı verilen istilacı sivrisinek türleriyle ilgili bir uyarı yayınladığını söyleyen Prof. Dr. Şener, şunları söyledi:

“Tropikal bölgelerde karşı karşıya kaldığımız istilacı sivrisinekler artık Avrupa Birliği coğrafyasına ve dolayısıyla Türkiye coğrafyası risk oluşturmaya başladı. Bu risk haritası içerisinde Türkiye'nin de yer alması önemli.”

Türkiye “Aedes Aegypti” tehdidi altında | “Viral hastalıklar artabilir” uyarısı - 4

VATANDAŞLARA "SİNEKLİK TAKTIRIN" ÇAĞRISI

“Sivrisinekle bulaşan viral hastalıklar açısından baktığımızda maalesef elimiz kolumuz bağlı. Çünkü bunların bir tedavisi yok. Sadece ve sadece sivrisineklerle mücadele anlamında elimizi çabuk tutmalıyız ve önlem almalıyız.

Pencerelere sineklik takıp, çocukları korumak amacıyla yatak çevresine cibinlik kurarak ya da sürülen sivrisinek kovucu solüsyonlarla önlem almak mümkün. Dışarıda da rehabilitasyon önemli.”

Türkiye “Aedes Aegypti” tehdidi altında | “Viral hastalıklar artabilir” uyarısı - 5

"TÜRKİYE COĞRAFYASINA YERLEŞİYORLAR"

“Çünkü bu su havzalarında karşı karşıya kaldığımız bir tablo. Avrupa Birliği coğrafyasında kentleşme ve atık su rehabilitasyon ilgili ortaya çıkan sorunlar nedeniyle sivrisineklerin yaşam alanlarının genişlemesi söz konusu. Hem yerleşik sivrisinekler hem de ‘istilacı sivrisinekler’ bu coğrafyalara yerleşiyor.”

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