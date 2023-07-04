Türkiye “Aedes Aegypti” tehdidi altında | “Viral hastalıklar artabilir” uyarısı

VATANDAŞLARA "SİNEKLİK TAKTIRIN" ÇAĞRISI

“Sivrisinekle bulaşan viral hastalıklar açısından baktığımızda maalesef elimiz kolumuz bağlı. Çünkü bunların bir tedavisi yok. Sadece ve sadece sivrisineklerle mücadele anlamında elimizi çabuk tutmalıyız ve önlem almalıyız.

Pencerelere sineklik takıp, çocukları korumak amacıyla yatak çevresine cibinlik kurarak ya da sürülen sivrisinek kovucu solüsyonlarla önlem almak mümkün. Dışarıda da rehabilitasyon önemli.”