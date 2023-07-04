Türkiye “Aedes Aegypti” tehdidi altında | “Viral hastalıklar artabilir” uyarısı
“Aedes Aegypti” adı verilen istilacı sivrisinek türleri Avrupa coğrafyasında baskın hale gelmeye başladı. Türkiye’yi de etkileyen bu durum hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Alper Şener, istilacı türlerin az görülen ya da görülmeyen enfeksiyon hastalıklarını artırabileceğini söyledi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Avrupa bölgesinde istilacı sivrisinek olan ‘Aedes Aegypti’ türünün görülmeye başladığını söyleyerek, bununla birlikte Türkiye'de daha az görülen veya görülmeyen enfeksiyon hastalıklarının artabileceğini belirtti.