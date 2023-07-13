Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse ne olur? AB üyeliğinin Türkiye'ye faydaları nelerdir?
Türkiye, Avrupa Birliği'ne girerse ne olur? Sorusunun yanıtı, AB süreciyle ilgili yeni açıklamaların gündemde yer almasıyla birlikte vatandaşların merak ettii konular arasında yer almaya başladı. Beyaz Saray ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik destek açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin önünün açılması gerektiğini vurgulamasıyla birlikte, Türkiye'nin AB üyesi olmasının faydaları merak ediliyor. Peki, Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse ne olur? AB üyeliğinin Türkiye'ye faydaları nelerdir?
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE OLURSA NE OLUR?
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
Beyaz Saray ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik destek açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünün açılması gerektiğini vurgulamasıyla birlikte, üyeliğin Türkiye'ye getireceği faydalar merak ediliyor.
İşte madde madde AB üyeliği yararları;