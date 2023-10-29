Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Gün boyu süren etkinlikler gece de devam ediyor. İşte yurdun dört bir yanında 100. yıl coşkusundan renkli görüntüler...

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 1

ANKARA

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 100 yıl geçti. Ülkenin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlanıyor. Gün boyu süren etkinlikler gece de devam ediyor.

Başkentte, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Kumrular Caddesi'nden Anıtkabir'e meşaleli yürüyüş yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 2

Binlerce vatandaş, Ata'yı görmek için akşam saatlerinde Anıtkabir'e akın etti.

İşte Ankara'daki 100. yıl kutlamalarından renkli görüntüler...

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 3
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 4
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 5

ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 6

ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 7

ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 8

ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 9

İZMİR

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları İzmir'de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Gün boyu süren etkinlikler gece de devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 10

İZMİR

Kentin meydanlarını dolduran binlerce İzmirli Cumhuriyet coşkusunu kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 11

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesince 100. yıl etkinlikleri kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, Kültürpark'ta konser verdi. Konsere ilgi yoğundu. Vatandaşlar, Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. 

İşte İzmir'deki 100. yıl kutlamalarından kareler...

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 12
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 13
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 14

İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 15

İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 16

İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 17

İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 18

İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 19

İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 20

İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 21

İZMİR

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 22

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında fener alayı ve havai fişek gösterileri düzenlendi. İşte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 100. yıl etkinliklerinden kareler.

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 24

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 25

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 26

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 27

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 28

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 29

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu - 30

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

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