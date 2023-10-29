Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında | Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu

ANKARA

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 100 yıl geçti. Ülkenin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlanıyor. Gün boyu süren etkinlikler gece de devam ediyor.

Başkentte, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Kumrular Caddesi'nden Anıtkabir'e meşaleli yürüyüş yapıldı.