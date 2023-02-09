Türkiye deprem risk haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı nereden ve hangi illerden geçiyor

Türkiye deprem risk haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem felaketlerinin ardından sorgulanıyor. Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ülkemizdeki vatandaşlar ise Doğu Anadolu fay hattının nereden ve hangi illerden geçtiğini sorgulamaya başladı. İşte AFAD tarafından hizmete sunulan Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı bölgeleri.

Türkiye deprem risk haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı nereden ve hangi illerden geçiyor - 1

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketlerinin ardından deprem risk haritası vatandaşların gündemine geldi. Yaşadıkları şehirler ve bölgelere göre fay hatlarını sorgulayan vatandaşlar, Doğu Anadolu fay hattının hangi illerden geçtiğini merak ediyor ve buna göre önlemlerini almak istiyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nerede ve hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye deprem risk haritası.

Türkiye deprem risk haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı nereden ve hangi illerden geçiyor - 2

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Türkiye deprem risk haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı nereden ve hangi illerden geçiyor - 3

TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayınlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Proje, Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da destek verilmiştir. Ayrıca "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de aynı tarihli RG'de yayınlanmış olup, eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir.

İşte riskli bölgelere göre Türkiye deprem tehlike sıralaması;

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

Türkiye deprem risk haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı nereden ve hangi illerden geçiyor - 4

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

Türkiye deprem risk haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı nereden ve hangi illerden geçiyor - 5

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Türkiye deprem risk haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı nereden ve hangi illerden geçiyor - 6

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Türkiye deprem risk haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı nereden ve hangi illerden geçiyor - 7

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER