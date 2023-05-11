Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u 'yoğun kent' alanlarına ikamet etti

Orta yoğun kentlerde ikamet eden nüfus oranının en az olduğu iller ise yüzde 1,6 ile Kilis, yüzde 2,7 ile İstanbul ve yüzde 6,5 ile Eskişehir oldu.

Kırda ikamet eden nüfusun oranının en yüksek olduğu il yüzde 68,4 ile Ardahan oldu. Ardahan'ı yüzde 60,3 ile Tunceli ve yüzde 54,2 ile Bartın izledi. Kırda ikamet edenlerin oranının en az olduğu iller ise yüzde 0,9 ile İstanbul, yüzde 4,1 ile Ankara ve yüzde 4,7 ile Kocaeli oldu.