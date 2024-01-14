Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda
Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askerden 6’sı bugün son yolculuklarına uğurlandı. Giresun, Ordu, Aksaray, Niğde, Eskişehir ve Kahramanmaraş’taki cenaze törenlerine binlerce vatandaş katıldı.
Pençe - Kilit Harekatı’nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin saldırısında şehit olan 9 askerden 6’sı bugün son yolculuklarına uğurlandı.
Giresun, Ordu, Aksaray, Niğde, Eskişehir ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen cenaze törenlerine çok sayıda vatandaş da katıldı.