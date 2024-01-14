Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda

Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Gülmez'in naaşı, kırsal Hacıkodal Mahallesi Hacıkodal Küme Evleri'ndeki baba ocağına getirilerek, helallik alındı.

Burada baba Hasan, annesi Dürdane ve Libya'da görevli uzman çavuş ağabeyi Adem Gülmez ile diğer kardeşleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Şehidin babası Hasan Gülmez ve kardeşleri, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit Gülmez'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Gümgüm Mezarlığı yanında hazırlanan alanda İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.