Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda

Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askerden 6’sı bugün son yolculuklarına uğurlandı. Giresun, Ordu, Aksaray, Niğde, Eskişehir ve Kahramanmaraş’taki cenaze törenlerine binlerce vatandaş katıldı.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 1

Pençe - Kilit Harekatı’nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin saldırısında şehit olan 9 askerden 6’sı bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Giresun, Ordu, Aksaray, Niğde, Eskişehir ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen cenaze törenlerine çok sayıda vatandaş da katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 2

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET KÖROĞLU İÇİN GİRESUN’DA CENAZE TÖRENİ

Terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, memleketi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 3

Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu’nun cenaze törenine çok sayıda vatandaş da katıldı.

Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 4

ORDU ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Atar ise Orduluydu. 22 yaşındaki şehit, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başlamıştı.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın cenazesi, memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinden uğurlandı.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 5

Atar’ın cenazesi dün Şırnak’ta yapılan askeri törenin ardından aynı gün Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi.

Bugün Ünye Devlet Hastanesi’nden alınan şehidin naaşı, memleketi İkizce ilçesine getirildi. Burada evinden alınan helallik sonrası Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip tören düzenlendi.

Şehidin yakınları burada gözyaşı döktü. Şehit Murat Atar, burada kılınan cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'nde toprağa verildi.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 6

PİYADE ÜSTEĞMEN DELEN, AKSARAY'DA UĞURLANDI

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, 31 yaşındaydı, 3 kardeşi vardı. Şehit asker, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 7

Şehit üsteğmenin dün akşam saatlerinde Aksaray’a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi Morgu’ndan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camiine getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı.

Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen, annesi Zeynep Delen ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği’nde defnedildi.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 8

KAHRAMANMARAŞ'TA ŞEHİDE SON GÖREV

Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in 7 kardeşi vardı, 1 ağabeyi de askerdi.

Gülmez, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 9

Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Gülmez'in naaşı, kırsal Hacıkodal Mahallesi Hacıkodal Küme Evleri'ndeki baba ocağına getirilerek, helallik alındı.

Burada baba Hasan, annesi Dürdane ve Libya'da görevli uzman çavuş ağabeyi Adem Gülmez ile diğer kardeşleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Şehidin babası Hasan Gülmez ve kardeşleri, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit Gülmez'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Gümgüm Mezarlığı yanında hazırlanan alanda İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 10

NİĞDE ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Sözleşmeli Er Kemal Batur 23 yaşındaydı, 4 kardeşin en büyüğüydü. O da Niğde’de defnedilecek.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 11

Batur’un naaşı, Niğde merkeze bağlı Himmetli köyü meydanına getirildi.

Şehidin annesi Hatice, babası Cuma ve kardeşleri törende şehit Batur'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Bekar olan Kemal Batur için düzenlenen törende, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez, kahrolsun PKK.” şeklinde sloganlar da atıldı.

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde belde mezarlığında defnedildi.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 12

ŞEHİT EVCİN'E ESKİŞEHİR'DE VEDA

Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için Eskişehir’de tören düzenlendi. 27 yaşındaki asker, ailenin 3 çocuğundan en küçüğüydü.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 13

Evcin’in naaşı, dün akşam saatlerinde Eskişehir’e getirildi. Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in bugün öğle vaktinde Reşadiye Camisi’nde kılınan cenaze namazında, gözyaşları sel oldu.

Şehidin, ailesi Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ağabeyi Erdinç Evcin zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Ferah Evcin ile ablası Ümmühan Evcin de zor anlar yaşadı.

Emekli polis olan babası Nazif Evcin “Muhammed pırlanta gibi çocuktu. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Şehitlerimiz için dua edin.” diyerek feryat etti.

Türkiye şehitlerini uğurladı | Irak’ın kuzeyinde şehit düşen askerlere gözyaşlarıyla veda - 14

3 ŞEHİT DÜN UĞURLANDI

Irak’ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 9 askerden 3’ü ise dün uğurlanmıştı.

Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir Kahramanmaraş’ta, Uzman Çavuş Hakan Gün Gaziantep’te, Uzman Çavuş Serkan Sayin Adıyaman’da defnedilmişti.
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