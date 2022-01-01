Türkiye yeni yılı böyle kutladı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 01.01.2022 - 11:41
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılın gelişini kutladı.
Bazı vatandaşlar meşale yakarken bazıları da dilek balonları uçurdu.
Nişantaşı'ndaki yılbaşı kutlamalarına yoğun ilgi gösterildi. Kurulan sahnenin etrafında toplananlar müzik eşliğinde eğlendi.
Saatler 00.00'a yaklaştığında cadde üzerinde adeta adım atacak yer kalmadı.
2022 yılına vatandaşlar Bağdat Caddesi'nde coşkulu bir şekilde girdi.
Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar ışıklarla süslenen cadde üzerinde hatıra fotoğrafları çekildi.
Kadıköy'ün simgesi haline gelen Boğa Heykeli turist ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Bazı vatandaşlar heykelin üzerine çıkıp fotoğraf çekilirken, kimileri ise heykelin çevresinde davul zurna eşliğinde halay çekti.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, binlerce kişi kar üstünde yeni yılı coşkuyla karşıladı.
Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde ziyaretçiler, yaklaşık 50 santimetrelik kar üzerinde yeni yılın ilk saniyelerini bekledi.
Yeni yıla girilmesiyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, meşalelerle kutlamalar yapıldı.
Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi.
Yılbaşı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kent meydanında organize edilen yılbaşı kutlamasında büyük coşku yaşandı. Şarkıcı Sertap Erener'in sahne aldığı konserde binlerce yerli ve yabancı turist 2022'ye merhaba dedi.
Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve 16 gün süren yılbaşı partisi düzenlendi.
Kentin yeni yıl kutlamalarında sembol yerlerinden İstasyon Meydanı, 2022'ye girilirken corona virüs salgını nedeniyle sessizliğine büründü.
İstasyon Meydanı'na dikilen yılbaşı ağacı ve led ışıklarla yazılan '2022' önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaş, daha sonra eğlenmek için kapalı mekanları tercih etti.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi.
Trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi’nde hava sıcaklığının 1 derece olmasına rağmen yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık toplandı.
Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanları da tamamen doldu.
İzmir’de kenti saran yeni yıl coşkusu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler ve DJ performanslarıyla kutlandı.
Yılbaşı kutlamaları kapsamında sokaklar rengarenk süslerle ve ışıklarla donatılırken, binlerce kişi konserlerin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.
Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu.
Mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek gösterilerini izledi.
Eğlence merkezlerinde buluşan yüzlerce kişi 2021'e veda edip, gelen 2022 yılını eğlenerek coşkuyla karşıladı.