Türkiye yeni yılı böyle kutladı

Türkiye'de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Bazı illerde corona virüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlama yapılmazken, halkın tercihi eğlence mekanları ve oteller oldu. İşte Türkiye'den yeni yıl manzaraları...

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 01.01.2022 - 11:41

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 1

İSTANBUL - TAKSİM

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılın gelişini kutladı.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 2

İSTANBUL - TAKSİM

Bazı vatandaşlar meşale yakarken bazıları da dilek balonları uçurdu.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 3

İSTANBUL - NİŞANTAŞI

Nişantaşı'ndaki yılbaşı kutlamalarına yoğun ilgi gösterildi. Kurulan sahnenin etrafında toplananlar müzik eşliğinde eğlendi.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 4

İSTANBUL - NİŞANTAŞI

Saatler 00.00'a yaklaştığında cadde üzerinde adeta adım atacak yer kalmadı.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 5

İSTANBUL - NİŞANTAŞI

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 6

İSTANBUL - BAĞDAT CADDESİ

2022 yılına vatandaşlar Bağdat Caddesi'nde coşkulu bir şekilde girdi.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 7

İSTANBUL - BAĞDAT CADDESİ

Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar ışıklarla süslenen cadde üzerinde hatıra fotoğrafları çekildi.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 8

İSTANBUL - BAĞDAT CADDESİ

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 9

İSTANBUL - KADIKÖY

Kadıköy'ün simgesi haline gelen Boğa Heykeli turist ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 10

İSTANBUL - KADIKÖY

Bazı vatandaşlar heykelin üzerine çıkıp fotoğraf çekilirken, kimileri ise heykelin çevresinde davul zurna eşliğinde halay çekti.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 11

BURSA - ULUDAĞ

'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, binlerce kişi kar üstünde yeni yılı coşkuyla karşıladı.

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BURSA - ULUDAĞ

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde ziyaretçiler, yaklaşık 50 santimetrelik kar üzerinde yeni yılın ilk saniyelerini bekledi.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 13

BURSA - ULUDAĞ

Yeni yıla girilmesiyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, meşalelerle kutlamalar yapıldı.

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BURSA - ULUDAĞ

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 15

BURSA - ULUDAĞ

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 16

MUĞLA

Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

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MUĞLA

Yılbaşı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi.

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MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kent meydanında organize edilen yılbaşı kutlamasında büyük coşku yaşandı. Şarkıcı Sertap Erener'in sahne aldığı konserde binlerce yerli ve yabancı turist 2022'ye merhaba dedi.

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MUĞLA

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve 16 gün süren yılbaşı partisi düzenlendi.

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MUĞLA

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MUĞLA

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MUĞLA

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MUĞLA

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 24

MUĞLA

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 25

ADANA

Kentin yeni yıl kutlamalarında sembol yerlerinden İstasyon Meydanı, 2022'ye girilirken corona virüs salgını nedeniyle sessizliğine büründü.

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ADANA

İstasyon Meydanı'na dikilen yılbaşı ağacı ve led ışıklarla yazılan '2022' önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaş, daha sonra eğlenmek için kapalı mekanları tercih etti.

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ADANA

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ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi.

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ESKİŞEHİR

Trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi’nde hava sıcaklığının 1 derece olmasına rağmen yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık toplandı.

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ESKİŞEHİR

Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanları da tamamen doldu.

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İZMİR

İzmir’de kenti saran yeni yıl coşkusu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler ve DJ performanslarıyla kutlandı.

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İZMİR

Yılbaşı kutlamaları kapsamında sokaklar rengarenk süslerle ve ışıklarla donatılırken, binlerce kişi konserlerin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.

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İZMİR

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İZMİR

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NEVŞEHİR - KAPADOKYA

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 36

NEVŞEHİR - KAPADOKYA

Mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek gösterilerini izledi.

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 37

NEVŞEHİR - KAPADOKYA

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 38

NEVŞEHİR - KAPADOKYA

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NEVŞEHİR - KAPADOKYA

Türkiye yeni yılı böyle kutladı - 40

KONYA

Eğlence merkezlerinde buluşan yüzlerce kişi 2021'e veda edip, gelen 2022 yılını eğlenerek coşkuyla karşıladı.

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KONYA

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KONYA

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