Türkiye yerel yöneticilerini seçti: Belediye başkanları ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?

Kanunda yer alan gösterge üzerinden hesaplanan brüt maaşlardan ilk olarak sosyal sigorta primi kesiliyor.

Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor.

2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların 110 bin liraya kadarlık kısmından yüzde 15, 110 bin - 230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin - 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin - 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesiliyor.