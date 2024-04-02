Türkiye yerel yöneticilerini seçti: Belediye başkanları ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?
Aylardır süren aday belirleme süreci ve kampanya dönemi sona erdi. Türkiye yerel yöneticilerini seçti. Seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar beş yıl süreyle görev yapacaklar. Peki belediye başkanları ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Yerel seçimlerin ardından birçok belediye el değiştirirken, yeni seçilen belediye başkanları ve muhtarların alacakları maaşlar merak konusu oldu.