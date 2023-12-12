Türkiye - Yunanistan sınırına yeni köprü (İpsala ile Kipi arasında yapılması planlanan köprü geçişi hızlandıracak)
Türkiye ile Yunanistan arasına yeni bir köprü yapılması planlanıyor. İpsala ile Kipi arasında inşa edilecek ikinci köprü, iki ülke arasındaki geçişleri hızlandırmayı hedefliyor. Köprünün yeri ve konumu, 2014 yılında belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinde bir kez daha gündeme gelen köprünün inşasına, gelecek yıl başlanması planlanıyor.
İpsala ile Kipi (Bahçeköy) sınır kapıları arasında Meriç Nehri üzerinde yapılması planlanan ikinci köprü, geçişleri hızlandıracak.
İpsala ve Kipi sınır kapıları arasında bulunan 1958 yılı yapımı köprüde artan taşıt trafiği nedeniyle ulaşımın aksaması üzerine Türkiye ile Yunanistan 2004 yılında sınır kapıları arasında ikinci bir köprü yapmaya karar verdi.