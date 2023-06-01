Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 20,2'si obez

EN SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR

2022'de 0-6 yaş grubunda en çok görülen hastalıklar, yüzde 31,3 ile üst solunum yolu enfeksiyonu yüzde 29,4 ile ishal ve yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu oldu.

7-14 yaş grubunda ise yüzde 27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu, yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları en çok görülen hastalıklar oldu.