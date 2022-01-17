Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum

Haberler - DHA 17.01.2022 - 11:22
Aydın Efeler'de çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal (39), 2008'de iki kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti.
Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Fatih Demirel'in (23) iki kolu, 25 Eylül 2010'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla Cihan Topal'a nakledildi.
Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti.
12 yıldan beri nakil kollarıyla yaşamını sürdüren Topal, her işini kendisi yapıyor.
Topal, dağlık arazide bulunan zeytinliğindeki ağaçlardan çırpma makinesi kullanarak topladığı zeytinleri çuvallarla sırtında taşıyor.
Çalıştıkça kollarının daha da güçlendiğini söyleyen Cihan Topal, "Herkes organlarını bağışlasın ki bütün nakil bekleyen hastalarımız bir an önce benim gibi sağlıklarına kavuşsun" dedi.
Kol naklinin üzerinden 12 yıl geçtiğini belirten Topal, "Şu an yapabildiklerim benim için hayaldi. Bugün bunları yapabiliyorsam, organ bağışına borçluyum. 2 çocuğumu her sabah ellerinden tutarak okula götürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kimseye muhtaç değilim, her şeyi yapıyorum. Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında" diye konuştu.