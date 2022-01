Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum

"ÇOCUKLARIMI ELLERİNDEN TUTUP OKULA GÖTÜRME MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Kol naklinin üzerinden 12 yıl geçtiğini belirten Topal, "Şu an yapabildiklerim benim için hayaldi. Bugün bunları yapabiliyorsam, organ bağışına borçluyum. 2 çocuğumu her sabah ellerinden tutarak okula götürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kimseye muhtaç değilim, her şeyi yapıyorum. Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında" diye konuştu.