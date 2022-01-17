Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 2008'de kollarını silaj makinesine kaptırarak kaybeden çiftçi Cihan Topal, yaşamını 12 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi olan Topal, ağaçlarındaki zeytinleri çırpma makinesiyle toplayıp, çuvallara doldurarak sırtında taşıyor.

Haberler - DHA 17.01.2022 - 11:22

Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 1

Efeler'de çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal (39), 2008'de iki kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti.

Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 2

Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü.

Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 3

Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Fatih Demirel'in (23) iki kolu, 25 Eylül 2010'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla Cihan Topal'a nakledildi.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, 'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti.

Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 4

12 yıldan beri nakil kollarıyla yaşamını sürdüren Topal, her işini kendisi yapıyor.

Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 5

Topal, dağlık arazide bulunan zeytinliğindeki ağaçlardan çırpma makinesi kullanarak topladığı zeytinleri çuvallarla sırtında taşıyor.

Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 6

Çalıştıkça kollarının daha da güçlendiğini söyleyen Cihan Topal, "Herkes organlarını bağışlasın ki bütün nakil bekleyen hastalarımız bir an önce benim gibi sağlıklarına kavuşsun" dedi.

Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 7

"ÇOCUKLARIMI ELLERİNDEN TUTUP OKULA GÖTÜRME MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Kol naklinin üzerinden 12 yıl geçtiğini belirten Topal, "Şu an yapabildiklerim benim için hayaldi. Bugün bunları yapabiliyorsam, organ bağışına borçluyum. 2 çocuğumu her sabah ellerinden tutarak okula götürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kimseye muhtaç değilim, her şeyi yapıyorum. Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında" diye konuştu.

Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 8
Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 9
Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 10
Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 11
Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 12
Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 13
Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 14
Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 15
Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 16
Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi: Çocuklarımın ellerinden tutabiliyorum - 17

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