Türkiye'de en çok mavi bayrağı olan şehirler arasında ilk sırada! Turizm sezonuna hızlı başladılar
Turizm sezonu başladı. Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de turizm sezonu mavi bayrakların çekilmesiyle başlarken hava sıcaklığının bir anda artması tatile erken çıkanları sevindirdi.
Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Mersin'in Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısında 41 plajı bulunuyor. 41 plajdan 11'i, 30 kriteri yerine getirdiği için mavi bayraklı olarak hizmet veriyor. Haziran ayına girilmesi ve hava sıcaklığının bir anda artması ile turizmin canlanmaya başladığı kentte mavi bayraklar da çekildi.