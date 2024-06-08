Türkiye'de en çok mavi bayrağı olan şehirler arasında ilk sırada! Turizm sezonuna hızlı başladılar

"11 PLAJIN MAVİ BAYRAĞI VAR"

Mavi bayrak uygulamasını biraz önce gerçekleştirdiklerini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, bu uygulamanın o plajın 33 ayrı kriteri yerine getirdiğini gösterdiğini kaydetti. Uygulamanın 3 ayrı bakanlık tarafından da takip edildiğine dikkat çeken Vali Pehlivan, "Bu uygulama ile kriterleri yerine getiren plajlar her yıl güncellenmek şartıyla mavi bayrağa sahip oluyor. İlimizde 11 plajın mavi bayrağı var. Bu sayı ile ilimiz Türkiye'de en çok mavi bayrağı olan şehirler arasında 8'inci sırada" dedi.